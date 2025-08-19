Стартовал белорусско-российский проект по мониторингу поверхностных вод Днепра

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал пилотный белорусско-российский проект по мониторингу поверхностных вод Днепра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу «Росатома».
Выставка Ecology Expo-2025 в Минске объединила более 180 экспонентов из Беларуси и зарубежья Белгидромет планирует установить не менее пяти новых автоматических метеостанций.
Трехстороннее соглашение о пилотном проекте по экологическому мониторингу качества воды подписано сегодня в Минске на церемонии открытия Международной специализированной экологической выставки «Ecology Expo — 2025». От российской стороны проект реализуют АО «Росатом Экологический интегратор» (предприятие госкорпорации «Росатом») и ООО «Экоинструмент», от Беларуси — Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (РЦАК).
«Так, на реке Днепр вблизи сброса очищенных сточных вод водоканала установлен программно-аппаратный комплекс мониторинга качества поверхностных вод. Это передовое технологическое решение позволяет вести непрерывный контроль ключевых параметров качества воды с передачей данных в режиме реального времени в единую цифровую платформу. Автономность комплекса обеспечивается работой солнечных панелей и накопителей», — пояснили в компании.
Заместитель генерального директора по стратегии АО «Росатом Экологический интегратор» Наталья Кудлаева подчеркнула важность партнерства России и Беларуси при реализации высокотехнологичных проектов в сфере экологии. Она уверена, что это соглашение — часть масштабной комплексной программы российско-белорусского сотрудничества между госкорпорацией «Росатом» и органами госуправления Беларуси, направленной, в том числе, на обмен передовым опытом в области цифровых технологий экологического мониторинга.
«Вода — бесценный ресурс, и его сохранение сегодня является одной из ключевых задач человечества. Создание сети подобных мониторинговых буев с погружными автономными датчиками контроля качества вод позволит оперативно выявлять превышения загрязняющих веществ, определять их источник и, главное, своевременно предотвращать серьезные экологические последствия», — обозначила она.
Начальник РЦАК Олег Бузо также акцентировал внимание на актуальности темы. «Современные вызовы в области экологии требуют высокотехнологичных решений. Запуск пилотного проекта по мониторингу Днепра — это не только шаг к прозрачности данных о качестве воды, но и пример эффективного союза науки, цифровых технологий и международного сотрудничества. Белорусско-российская инициатива позволит не просто фиксировать изменения, а оперативно реагировать на них, минимизируя риски для экосистем. Проект позволит оперативно реагировать на изменение качества воды, а методы лабораторного контроля в дальнейшем будут только совершенствоваться», — резюмировал он. -0-
Фото Татьяны Матусевич.