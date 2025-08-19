Стартовал белорусско-российский проект по мониторингу поверхностных вод Днепра

Начальник РЦАК Олег Бузо также акцентировал внимание на актуальности темы. «Современные вызовы в области экологии требуют высокотехнологичных решений. Запуск пилотного проекта по мониторингу Днепра — это не только шаг к прозрачности данных о качестве воды, но и пример эффективного союза науки, цифровых технологий и международного сотрудничества. Белорусско-российская инициатива позволит не просто фиксировать изменения, а оперативно реагировать на них, минимизируя риски для экосистем. Проект позволит оперативно реагировать на изменение качества воды, а методы лабораторного контроля в дальнейшем будут только совершенствоваться», — резюмировал он. -0-