В краеведческий музей поселка Чамзинка в Мордовии поступило оборудование

Современное оборудование получил историко-краеведческий музей в поселке Чамзинка Мордовии, филиал республиканского краеведческого музея им. И. Д. Воронина. Учреждение оснащают новой техникой при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства Мордовии.
Для заведения закупили витрины, подиумы и подставки для размещения предметов экспозиции, манекены для демонстрации образцов повседневной одежды или форменного обмундирования. Также в нем теперь есть рулонные шторы, защищающие экспонаты от выцветания, потолочные светильники и интерактивная панель.
В хранилище фонда приобрели комплект оборудования, который включает металлические стеллажи, а также шкафы для хранения документов. Еще в музее появятся новые компьютеры и оргтехника, которые упростят работу сотрудников по составлению каталогов и ведению базы данных.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.