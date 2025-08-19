Ричмонд
Износ некоторых коммунальных сетей в Ростовской области достиг 80%

Врио губернатора Ростовской области обсудил с главой федерального ведомства критический износ коммунальных сетей Дона.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с главой федерального ведомства Иреком Файзуллиным, на которой обсуждалось критическое состояние коммунальной инфраструктуры региона. Как сообщил Юрий Слюсарь, износ магистральных сетей и головных сооружений в некоторых районах достигает 80%. Об этом говорится говорится в телеграм-канале администрации Ростова.

— В замене нуждаются сети водоснабжения и теплоснабжения, необходима реконструкция очистных сооружений и котельных, — говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено программе переселения граждан из аварийного жилья. По данным администрации, в области предстоит расселить почти 8,5 тысячи человек, из которых около 3 тысяч уже получили новое жилье.

