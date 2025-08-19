Ричмонд
Volvo прекратил сотрудничество с дилером из-за фото Вяльбе с грузовиком

Производитель не стал раскрывать фирму из-за судебного процесса.

Источник: Аргументы и факты

Шведский автомобильный концерн Volvo прекратил сотрудничество с компанией, которая продала тягач для вакс-грузовика сборной России по лыжным гонкам. Об этом пишет шведская газета Aftonbladet.

Напомним, в июне текущего года Volvo начал расследование после того, как в Сети появилась фотография главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне упомянутого тягача.

«Мы приостановили поставки компании, которой мы его продали», — сообщил представитель концерна.

При этом производитель не стал раскрывать фирму из-за судебного процесса, однако в Volvo уточнили, что речь идет о фирме одной из стран Европейского союза.

Ранее стало известно, что шведская автомобилестроительная компания из-за падения спроса и торговой напряженности намерена сократить расходы на $1,87 млрд.