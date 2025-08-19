Ричмонд
В Северске Томской области стартовал ремонт дорог из плана следующего года

Сейчас строители приступили к снятию покрытия на четной стороне дублеров улицы Победы.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» из плана 2026 года стартовал в городе Северске Томской области. Об этом сообщили в «Томскавтодоре».

Специалисты улучшат участок Коммунистического проспекта (от улицы Курчатова до Царевского), дублеры улицы Победы, дорогу на городское кладбище, улицу Тургенева в микрорайоне Иглаково (от Трудовой до улицы Набережной). Также они отремонтируют автодорогу № 50.

Сейчас строители приступили к снятию покрытия на четной стороне дублеров улицы Победы. Затем дорожники начнут укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальта, восстановление газонов и нанесение разметки.

В этом году со значительным опережением графика Северск выполнил план 2025 года национального дорожного проекта. Например, в нормативное состояние привели улицы Московскую и Леонтичука. Улицы Ленинградская, Мира и автодорога № 14 из плана 2025 года были отремонтированы в прошлом году.

Кроме того, улучшили северский участок трассы Томск — Самусь протяженностью более 18 км. Ремонт велся поэтапно, в течение трех лет. Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили обочины и нанесли разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.