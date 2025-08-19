В Северске Томской области стартовал ремонт дорог из плана следующего года

В этом году со значительным опережением графика Северск выполнил план 2025 года национального дорожного проекта. Например, в нормативное состояние привели улицы Московскую и Леонтичука. Улицы Ленинградская, Мира и автодорога № 14 из плана 2025 года были отремонтированы в прошлом году.