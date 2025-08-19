Кадыров заявил, что после смерти отца чувствует себя потерявшимся ребёнком

«Я чувствую себя ребёнком, потерявшимся в огромном мире. Все стало таким чужим и безрадостным. Каждый праздник, каждый успех, каждое мгновение счастья — все это отравлено осознанием, что ты не рядом, чтобы разделить радость со мной», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.