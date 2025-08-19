Кадыров заявил, что после смерти отца чувствует себя потерявшимся ребёнком

Глава Чечни Рамзан Кадыров посвятил трогательный пост своему отцу, первому президенту республики Ахмату-Хаджи Кадырову, который погиб в 2004 году.
Он подчеркнул, что не было ни одного дня, чтобы он не думал об отце.
«Я чувствую себя ребёнком, потерявшимся в огромном мире. Все стало таким чужим и безрадостным. Каждый праздник, каждый успех, каждое мгновение счастья — все это отравлено осознанием, что ты не рядом, чтобы разделить радость со мной», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что мир вокруг него остановился в день гибели Ахмат-Хаджи Кадырова.
«Отец может заменить каждого, но отца никто никогда заменить не сможет», — добавил Кадыров.
Ранее стало известно, что мать главы Чечни, Аймани Кадырова, была удостоена высокой награды — ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени.