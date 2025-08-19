Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров заявил, что после смерти отца чувствует себя потерявшимся ребёнком

Глава Чечни рассказал, что думает об отце каждый день.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров посвятил трогательный пост своему отцу, первому президенту республики Ахмату-Хаджи Кадырову, который погиб в 2004 году.

Он подчеркнул, что не было ни одного дня, чтобы он не думал об отце.

«Я чувствую себя ребёнком, потерявшимся в огромном мире. Все стало таким чужим и безрадостным. Каждый праздник, каждый успех, каждое мгновение счастья — все это отравлено осознанием, что ты не рядом, чтобы разделить радость со мной», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что мир вокруг него остановился в день гибели Ахмат-Хаджи Кадырова.

«Отец может заменить каждого, но отца никто никогда заменить не сможет», — добавил Кадыров.

Ранее стало известно, что мать главы Чечни, Аймани Кадырова, была удостоена высокой награды — ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше