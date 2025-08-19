Ричмонд
Чемпионку Европы украинку Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг

В пробе спортсменки, дисквалифицированной на 4 года, был выявлен тестостерон.

Источник: Аргументы и факты

Чемпионку Европы 2022 года в тройном прыжке украинку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсменку отстранили от соревнований с 13 мая из-за выявления в ее пробе тестостерона. Срок четырехлетней дисквалификации спортсменки будет исчисляться с той же даты. Проба, показавшая положительный результат, была сдана 7 декабря прошлого года. С этого периода все результаты спортсменки были аннулированы.

Марине Бех-Романчук 30 лет. На ее счету, в частности, серебряные медали чемпионатов мира в прыжках в длину (2019) и в тройном прыжке (2023).

Ранее чемпионку России по велоспорту Евгению Третьякову дисквалифицировали на четыре года из-за генного допинга. Запрещенный препарат GW1516 выявили в пробе, которую спортсменка сдала 24 апреля. В связи с этим Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение о ее отстранении от соревнований до 26 мая 2029 года, уточнили в Федерации велоспорта.