Чемпионку Европы украинку Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг

Ранее чемпионку России по велоспорту Евгению Третьякову дисквалифицировали на четыре года из-за генного допинга. Запрещенный препарат GW1516 выявили в пробе, которую спортсменка сдала 24 апреля. В связи с этим Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение о ее отстранении от соревнований до 26 мая 2029 года, уточнили в Федерации велоспорта.