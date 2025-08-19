В Тульской области откроют образовательный медицинский кластер

Образовательный медицинский кластер откроют в Тульской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Соглашение о его создании 13 августа подписали министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин, ректоры Тульского государственного университета Олег Кравченко и Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Роман Калинин, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В состав кластера также вошли Тульский областной медицинский колледж и Ефремовский филиал Рязанского государственного медицинского университета. Участниками кластера станут преподаватели медицинских вузов. Они будут содействовать повышению квалификации педагогических работников Тульского медколледжа и окажут методическую поддержку при формировании учебных программ. Это позволит повысить качество подготовки будущих медиков в регионе.
«Системе здравоохранения нужны молодые квалифицированные кадры — фельдшеры, медсестры, фармацевты и лаборанты. Тульский медколледж ежегодно выпускает порядка 400 специалистов, их с нетерпением ждут в больницах региона. Сотрудничество с медицинскими вузами поможет усовершенствовать образовательный процесс и подготовить квалифицированных специалистов. А будущие медики будут уверены в качестве своих знаний и успешном трудоустройстве», — рассказал министр здравоохранения региона Сергей Мухин.
Напомним, филиалы медколледжа расположены в Туле, Белёве, Новомосковске и Узловой. Студенты обучаются по четырем специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.