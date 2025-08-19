Геофизики сообщили о возмущении магнитного поля Земли

По данным наблюдений, К-индекс в Москве достигал 3 баллов в интервале с 12:00 до 15:00 мск и 4 баллов в период с 15:00 до 18:00 мск. Этот индекс используется для оценки состояния магнитосферы Земли и измеряется по девятибалльной шкале: 0−2 означают спокойное состояние, 3−4 — слабые и умеренные возмущения, начиная с 5 фиксируется магнитная буря.