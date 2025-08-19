Как подготовить первоклашку к школьной жизни без стресса: психолог дала советы

Начало учебного года и первый звонок — большой стресс для ребенка. Новый распорядок дня, требования и незнакомая среда могут вызвать у первоклассников тревогу. Психолог Дарья Михайлова рассказала, как родителям помочь детям пройти этот этап без лишних переживаний. Об этом пишет Life.ru.
— Успешная адаптация возможна, если домашняя обстановка служит для ребенка ресурсом и надежным тылом. Детям, не посещавшим детский сад, полезен опыт социализации в развивающих центрах, — подчеркнула специалист.
По ее словам, важно заранее наладить режим дня, постепенно смещая время сна и бодрствования к школьному. Поддержать ребенка помогут ритуалы: совместный выбор школьных принадлежностей, поход за формой или семейное «прощание с летом». Все это создает ощущение причастности и снижает уровень стресса.
Михайлова также посоветовала избегать давления и завышенных ожиданий. Ребенок должен понимать, что родительская любовь не зависит от оценок, а в школе его ждут не только задания и контрольные, но и новые друзья, открытия и интересные впечатления.