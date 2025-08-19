80 лет исполнилось великолепной актрисе Екатерине Васильевой.

Актриса милостью божией, такая характерная, неподражаемая. Во МХАТе, безусловно, прима, а в кино что ни образ, то конфетка. Властная, несгибаемая, такая жесткая порой, совсем не тютя — это и есть ее госпожа Цаханасян либо атаманша из «Бумбараша», светская дама с пистолетом, либо в «Чародеях» злая колдунья с нежной душой и волшебной палочкой в придачу. А что она творила в «Обыкновенном чуде» в паре с Юрием Соломиным, эти щечка к щечке, эта великолепная песня Кима—Гладкова на природе, на пикнике. Ох, знойная женщина!