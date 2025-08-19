80 лет исполнилось великолепной актрисе Екатерине Васильевой. По такому случаю «Визит дамы» на разных каналах, где она во всей своей красе.
Актриса милостью божией, такая характерная, неподражаемая. Во МХАТе, безусловно, прима, а в кино что ни образ, то конфетка. Властная, несгибаемая, такая жесткая порой, совсем не тютя — это и есть ее госпожа Цаханасян либо атаманша из «Бумбараша», светская дама с пистолетом, либо в «Чародеях» злая колдунья с нежной душой и волшебной палочкой в придачу. А что она творила в «Обыкновенном чуде» в паре с Юрием Соломиным, эти щечка к щечке, эта великолепная песня Кима—Гладкова на природе, на пикнике. Ох, знойная женщина!
А какие мужья замечательные — Сергей Соловьев, Михаил Рощин. Но в конечном итоге таки бежала из театра, вон из искусства. Нет, не в деревню, в глушь, в Саратов, берите выше — в церковь, к Господу Богу. Да, она была элитной актрисой, и ничто человеческое… Все эти тусовки, жизнь на разрыв, напоказ, преувеличенная ажитация, сверхэмоции… Нет, не выдержала ее бессмертная душа такой жизни, душа попросила иного.
Она не ушла насовсем, вовсе нет. Только роли ее теперь в кино стали совсем другие. Сначала нужно было попросить благословения батюшки, и если только тот разрешал, соглашалась. Уже не резкая, не крикливая и совсем с иным характером. Ну вспомните ее в первом и последнем фильме Олега Янковского как режиссера «Приходи на меня посмотреть…».
Но это тоже был этап в ее жизни. А четыре года назад она ушла в монастырь насовсем, до конца, до новой своей сути. Теперь это матушка Василиса и никто иной. Все эти «визиты дамы», атаманши и волшебницы остались в далеком прошлом. Новая жизнь светит ей, чистая и прекрасная. Мы даже не сомневаемся.