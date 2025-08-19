Покорение Голливуда, бурные романы и трагедия с дочерью: Андрею Кончаловскому — 88

Андрей Кончаловский отмечает день рождения 20 августа.
Андрей Кончаловский — известный российский режиссер. Он создал такие фильмы, как «Сибириада», «Дворянское гнездо», «Дом дураков» и «Дорогие товарищи!». Он был женат пять раз и режиссировал фильмы для Голливуда. 20 августа Кончаловскому исполняется 88 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Андрея Кончаловского.
Андрей Михалков-Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве в семье дворянского происхождения. Его отец, Сергей Михалков, — известный детский писатель и автор двух гимнов, а мать, Наталья Кончаловская является писательницей и поэтессой.
В родословной режиссера по линии матери значатся такие известные личности, как живописец Василий Суриков, художник Петр Кончаловский и врач-клиницист Максим Кончаловский. Его младший брат, Никита Михалков, также является режиссером.
Андрей Кончаловский с ранних лет был тесно связан с музыкой. В 1952 году он завершил обучение в Центральной музыкальной школе, а спустя пять лет окончил Музыкальное училище при Московской консерватории. С 1957 по 1959 годы Кончаловский обучался игре на фортепиано в Московской государственной консерватории, однако курс не завершил. В итоге он стал студентом режиссерского факультета ВГИК.
Карьера Кончаловского: первые работы.
Андрей Кончаловский начал снимать фильмы будучи еще студентомФото: Б. Балдин / РИА Новости.
Во время учебы в вузе Андрей Кончаловский исполнил эпизодические роли в фильмах «Суд сумасшедших», «Мне двадцать лет» и «Иваново детство». Первой режиссерской работой Андрея Кончаловского стал курсовой проект «Мальчик и голубь» в 1961 году. Спустя год фильм получил приз МКФ.
«Когда я начинал, я знал, что такое искусство, как снимать кино, вообще все знал и думал, что я гений. Но чем больше снимал, тем больше менял отношение к тому, что писать и как снимать. И все больше открывалось то, что я не знаю», — рассказывал Кончаловский «Московскому комсомольцу».
А первый серьезный проект Кончаловского-режиссера — экранизация повести Чингиза Айтматова «Первый учитель». Лента была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
Его следующий фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» был запрещен Госкино к показу из-за слишком реалистичной картины быта советского колхоза. Фильм вышел спустя 20 лет.
«Я хотел снимать не артистов. Это была наглость. Я бы сказал, что это была наглость от незнания. Я думал, что я все могу, и решил так попробовать снимать кого хочу. Это была попытка найти кусок жизни и зафиксировать его. Неудивительно, что это было близко к жизни и поэтому напугало ответственных руководителей», — рассказывал Кончаловский.
Кинокартина «Дядя Ваня» (1970) с Иннокентием Смоктуновским в главной роли получила признание кинокритиков как в Советском Союзе, так и за его пределами.
Кончаловский и Голливуд.
Драма «Сломанное вишневое деревце» стала первым фильмом, снятым Кончаловским с зарубежными коллегами. Эта картина в 1983 году получила номинацию на премию «Оскар». Первая голливудская полнометражная работа — «Возлюбленные Марии».
Один из самых известных фильмов режиссера, «Поезд-беглец», также был снят в Америке. Примечательно, что в главной роли снимался Джон Войт, отец Анджелины Джоли. Сюжет ленты впоследствии был многократно интерпретирован другими режиссерами. Фильм был номинирован на «Оскар» в трех номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший монтаж».
Самым массовым фильмом Кончаловского стал комедийный боевик «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом. Но из-за постоянных конфликтов на съемочной площадке Андрей покинул проект, успев отснять 80% материала. Позже он рассказывал, что был разочарован американским кино.
«Отсутствие индивидуальности в американском кино очень видно, поэтому мы ценим европейских мастеров. Для нас американское кино — это чистое развлечение. Когда я это понял, мне стало все ясно, и я бежал из Голливуда. Меня выгнали, правда, в конце, потому что я поругался с президентом компании, который по первой профессии был парикмахер, кстати говоря», — рассказывал Кончаловский.
Возвращение в Россию.
В начале 90-х Кончаловский вернулся в Россию. Он снял трагикомедию «Курочка Ряба», скандальный фильм «Дом дураков», где впервые снялась его супруга Юлия Высоцкая. С участием Высоцкой также были сняты также фильмы «Лев зимой» (2003). «Глянец» (2007) попал в шорт-лист кинопремии «Оскар» на номинацию «Лучший иностранный фильм».
«Дорогие товарищи!» (2020) — последний фильм Андрея Кончаловского. Эта картина удостоилась специального приза жюри 77-го международного кинофестиваля в Венеции и приза «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго.
Личная жизнь Андрея Кончаловского.
Впервые Кончаловский женился в 1957 году на Ирине Кандит — студентке балетного училища Большого театра. Она была дочерью друга отца Кончаловского. Однако в браке они прожили два года, и Ирина ушла к дирижеру Большого театра Альгису Жюрайтису.
Сын Кончаловского Егор стал режиссеромФото: Илья Московец © URA.RU.
Во ВГИКе Андрей встречался с 18-летней Жанной Болотовой, однако жениться на ней отказался. Тогда Кончаловский закрутил роман с Марианной Вертинской, дочкой знаменитого певца. Впрочем, когда и она заговорила о свадьбе, режиссер вновь сбежал.
Второй раз в ЗАГС Кончаловский отправился с Наташей Аринбасаровой, казашкой из балетного училища. Андрей так сильно влюбился, что был готов жениться сразу. Однако родители запрещали девушке связывать свою жизнь с будущим режиссером. Помогло вмешательство главы республики Динмухамеда Кунаева, и свадьба состоялась в 1966 году. В этом браке родился сын Егор.
Спустя три года они развелись. Тогда он влюбился во француженку Машу Мериль.
«Наташа возвращалась от родителей из Казахстана, везла с собой моего дорогого мальчика. Я встретил ее, мы ехали на машине. На коленях у нее сидел маленький Егор. Я сказал, что люблю другую. Чувствовал я себя ужасно. Но иначе поступить уже не мог», — рассказывал Андрей в книге «Низкие истины», пишет «Комсомольская правда».
Однако Мериль вышла замуж за другого, а восстановить отношения Андрею с женой так и не удалось. После Кончаловский влюбился во француженку Вивиан Годэ, которая была переводчиком-востоковедом. В 1969 они поженились, а год спустя в этом браке родилась дочь Александра.
Елена Коренева несколько лет находилась в отношениях с КончаловскимФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
В 1974 году у Кончаловского завязался роман с актрисой Еленой Кореневой. Их роман продлился три года. Лену все считали гражданской женой режиссера. В 1987 году Андрей Кончаловский приехал в Союз как официальный гость международного кинофестиваля. На родине он нашел четвертую супругу — диктора телевидения Ирину Мартынову. Она родила режиссеру двух дочек — Наташу и Елену.
В 1997 году Андрей неожиданно выяснил, что у него есть взрослеющая дочь, о существовании которой он ранее не знал, а ее мать, актриса Ирина Бразговка, испытывает материальные трудности. С Ириной режиссер познакомился незадолго до своей эмиграции в Соединенные Штаты и после этого не поддерживал с ней связь на протяжении 17-ти лет. Кончаловский сразу признал Дашу своей дочерью и отправил ее на обучение в США.
Встреча Кончаловского с Высоцкой.
Кончаловский и Высоцкая вместе уже 29 летФото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press.
На фестивале «Кинотавр-1996» в Сочи Андрей Кончаловский встретил молодую актрису Юлию Высоцкую. 23-летняя Юлия впервые встретилась с 58-летним режиссером в лифте гостиницы. После этой случайной встречи Кончаловский пригласил начинающую актрису поужинать, а спустя всего два дня они отправились вместе в Стамбул. На тот момент режиссер состоял в браке с телеведущей Ириной Мартыновой, однако это обстоятельство не помешало началу его романа с Высоцкой.
Примечательно, что и Юлия во время знакомства с Кончаловским официально была замужем за своим однокурсником Анатолием Котом. Однако их союз носил формальный характер и был заключен исключительно для получения белорусского гражданства, необходимого Высоцкой для работы в Театре имени Янки Купалы. В 1998 году она стала пятой супругой Кончаловского. Актриса и телеведущая, которая младше супруга почти на 36 лет, родила Андрею дочку Марию и сына Петра.
В июне 2025 года пара отметила 29 лет со дня знакомства. Высоцкая поделилась, как ей удается сохранять крепкие отношения с именитым мужем.
«Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнером своим стараться, с детьми стараться. Не всегда получается. Очень много двоек с минусом за старание у меня лично в жизни…» — заявила звезда в эфире «ALEKО In My Bag».
Трагедия с дочерью Кончаловского и Высоцкой.
Жизнь Высоцкой и Кончаловского, несмотря на внешнее благополучие, омрачена страшной трагедией. В октябре 2013 года во Франции Андрей Кончаловский, управлявший арендованным автомобилем, стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Его 14-летняя дочь Мария, находившаяся в салоне без пристегнутого ремня безопасности, получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. С тех пор супруги тщательно оберегают сведения о состоянии здоровья дочери и не разглашают подробности широкой общественности.
Некоторые фильмы Андрея Кончаловского.
«Смотри на меня!» (2024) — драма, исторический семейный; «Андрей Рублев. Воспоминания о фильме» (Россия, Франция, 1994) — комедия; «Ближний круг» (США, СССР, Италия, 1991) — драма; «Танго и Кэш» (США, 1989) — комедия, триллер, боевик, криминал; «Стыдливые люди» (США, 1987) — драма; «Поезд-беглец» (США, 1985) — драма, триллер, боевик, приключения; «Возлюбленные Марии» (США, 1984) — драма, мелодрама; «Сломанное вишневое дерево» (США, Канада, 1982) — короткометражный; «Сибириада» (СССР, 1978) — драма, исторический; «Кровь и пот» (СССР, 1978) — драма, исторический; «Транссибирский экспресс» (СССР, 1977) — боевик.