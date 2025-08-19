Нашествие пауков-ос в России: почему аргиопа Брюнниха заполонила дворы и чем она опасна

Для человека пауки-осы не представляют серьезной опасности. Они не нападают без причины и обычно кусают лишь в том случае, если чувствуют опасность или их потревожили. Например, по словам врача Надежды Логиной, «если вы случайно заденете его или паутину в траве». Однако из-за яркой окраски дети могут принять паука за безобидное насекомое и попытаться взять его в руки, что и приводит к укусам.