Нашествие пауков-ос в России: почему аргиопа Брюнниха заполонила дворы и чем она опасна

Стоит ли бояться пауков-ос, рассказывает врач.
Жители разных регионов России сталкиваются с необычными и страшно выглядящими соседями — пауками с яркой желто-черной окраской, которых из-за их внешности называют пауками-осами. Научное название этого вида — аргиопа Брюнниха. Раньше подобные членистоногие встречались редко, а сегодня их можно обнаружить почти повсюду: на даче, в парках и даже возле многоквартирных домов. Насколько опасна аргиопа Брюнниха — в материале URA.RU.
Где водится паук-оса.
Еще несколько десятилетий назад аргиопа Брюнниха считалась обитателем южных регионов. Сегодня сообщения о пауках-осах приходят из Подмосковья, Татарстана, Башкортостана, Владимирской, Тульской, Калужской и Челябинской областей. Недавно их заметили и на территории Свердловской области.
Карта Москвы, где заметили аргиопу БрюннихаФото: © URA.RU.
Причем речь идет не о единичных находках. В социальных сетях появляются десятки фотографий, сделанных дачниками и горожанами: пауки встречаются на детских площадках, сидят на домофонах, ползают по подъездам и оградам.
Как сообщает telegram-канал SHOT, в Брянске мать ребенка обнаружила яркого полосатого паука на игровой горке, во Владимирской области его увидели прямо на кнопке домофона, а в Уфе похожего хищника сфотографировали возле входа в многоэтажный дом.
Почему пауки переселяются на север.
Энтомологи уверены: главная причина нашествия пауков — изменение климата. Повышение среднегодовой температуры и более мягкие зимы создают условия, в которых аргиопа Брюнниха может выживать и размножаться даже там, где раньше ей было слишком холодно.
Если раньше подобные членистоногие встречались крайне редко, то сегодня их можно обнаружить почти повсюдуФото: Создано в Midjourney.
Кроме того, этот вид отличается высокой адаптивностью. Паук-оса не слишком требователен к условиям обитания: он может поселиться на огороде, в траве у дома или в городском парке. Для него важнее всего наличие добычи, а насекомых в населенных пунктах предостаточно.
Внешний вид и особенности.
Аргиопа Брюнниха — один из самых ярко окрашенных пауков, встречающихся в России. Самки достигают 3−4 сантиметров в длину, их спинка украшена поперечными желтыми и черными полосами, что делает их похожими на осу и помогает отпугивать потенциальных врагов. Самцы значительно мельче — обычно не больше 0,5 сантиметра.
Обычно пауки-осы кусают лишь в том случае, если чувствуют опасность или их потревожилиФото: Создано в Midjourney.
Для человека пауки-осы не представляют серьезной опасности. Они не нападают без причины и обычно кусают лишь в том случае, если чувствуют опасность или их потревожили. Например, по словам врача Надежды Логиной, «если вы случайно заденете его или паутину в траве». Однако из-за яркой окраски дети могут принять паука за безобидное насекомое и попытаться взять его в руки, что и приводит к укусам.
Насколько опасен укус.
Укус аргиопы Брюннихи по ощущениям сопоставим с укусом осы:
«На месте повреждения появляется отек, покраснение и болезненные ощущения. Для большинства людей это неопасно и проходит в течение нескольких часов или пары дней. У некоторых может развиться аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока», — комментирует иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Врачи отмечают: в группе риска находятся дети, пожилые люди и люди с аллергией на укусы насекомых. Без срочной медицинской помощи рана может представлять угрозу жизни. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не игнорировать укусы и внимательно следить за состоянием пострадавшего.
Если появляются сильная слабость, одышка, головокружение, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, нужно срочно вызывать скорую помощьФото: Создано в Midjourney.
Что делать при укусе паука-осы.
Если укусил паук-оса, врачи советуют:
немедленно промыть ранку чистой водой и обработать антисептиком;приложить к месту укуса холод, чтобы уменьшить отек;ограничить физическую активность, чтобы яд не распространялся быстрее;при необходимости принять антигистаминный препарат и/или нанести мазь;внимательно следить за состоянием в течение нескольких часов.
Если появляются такие симптомы, как сильная слабость, одышка, головокружение, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение или резкая бледность, нужно срочно вызывать скорую помощь.
Как защититься от пауков.
Полностью оградить себя от встречи с пауком-осой невозможно, но снизить риск можно:
внимательно осматривать детские площадки, садовую мебель и хозяйственные постройки;носить перчатки при работе в огороде;объяснить детям, что брать в руки пауков, особенно ярко окрашенных, нельзя;использовать противомоскитные сетки и следить за тем, чтобы пауки не проникали в дом.
Надежда Логина подчеркивает: бояться этих пауков стоит лишь тем, кто имеет склонность к аллергии. Для большинства людей встреча с аргиопой ограничится кратковременным испугом и, в худшем случае, легкой припухлостью после укуса.