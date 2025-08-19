«Это не инвалидность». Сколько в Беларуси детей с особенностями психофизического развития, рассказала специалист

«Далее дети идут в школы. Есть возможность определить их в специальный класс, класс интегрированного обучения и воспитания. С 2022 года, согласно Кодексу об образовании, у нас появились классы совместного обучения и воспитания, в которых учатся дети с ОПФР по общеобразовательным программам и получают коррекционную помощь. В целом 75,5% детей с ОПФР учатся в условия интегрированного обучения и воспитания. Кроме того, дети с ОПФР обучаются в специальных школах, специальных школах интернатах, специальных детских садах, центрах коррекционно-развивающего обучения и воспитания. — рассказала специалист. — У нас функционируют 235 учреждений спецобразования. Из них 141 ЦКРОиР, 48 специальных детских садов и 46 специальных школ и специальных школ-интернатов. Специальные школы у нас есть, например, для детей с разными нарушениями слуха или зрения».