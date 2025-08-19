«Это не инвалидность». Сколько в Беларуси детей с особенностями психофизического развития, рассказала специалист

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, где и какую коррекционно-педагогическую помощь получают дети с особенностями психофизического развития (ОПФР), рассказала на круглом столе «Развитие инклюзивного образования в Беларуси. Подготовка педагогических кадров» в пресс-центре БЕЛТА консультант отдела адаптации и интеграции лиц с ОПФР Минобразования Людмила Мордович, передает корреспондент БЕЛТА.
Для чего ведется статистика количества детей с особенностями развития, рассказала специалист.
«На сегодня в Беларуси насчитывается около 180 тыс. лиц с ОПФР. Из них 89,56% — дети с нарушением речи, дети с интеллектуальной недостаточностью составляют 6,36%. Есть дети с трудностями в обучении (7,24%), нарушениями зрения (1,38%), функций опорно-двигательного аппарата (1,26%), слуха (1%), расстройствами аутистического спектра (3,07%), тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии (1,28%), — рассказала Людмила Мордович. — Инвалидами являются 10,2% детей с ОПФР, т.е. особенности психофизического развития не равно инвалидность».
Специалист отметила, что все эти категории обучаются. Дети получают образование на разных уровнях и в разных формах. Все начинается с ранней комплексной помощи, когда родители только узнают, что их ребенок имеет свои особенности развития. И тут в помощь — кабинеты ранней комплексной помощи, которые располагаются в наших государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). С этого начинается первых шаг их образования, — отметила консультант. — Специалисты проводят разъяснительную работу с родителями, обучают специфическим методам и приемам работы с детьми, оказывают психологическую помощь".
Как современные технологии помогают семьям с детьми с особенностями развития, рассказала учитель-дефектолог.
Раннюю комплексную помощь могут получить дети до трех лет. «Ребенок дошкольного возраста может обучаться в специальных группах, группах интегрированного воспитания и обучения, если это санаторный детский сад — санаторная специальная группа или санаторная группа интегрированного воспитания и обучения. На этом этапе ребенок может обучаться и на дому, — пояснила Людмила Мордович. — Дети с нарушениями речи, которые поддаются коррекции, не требуя специальных программ, могут получать помощь в пунктах коррекционно-педагогической помощи, которые есть практически в каждом дошкольном учреждении».
«Далее дети идут в школы. Есть возможность определить их в специальный класс, класс интегрированного обучения и воспитания. С 2022 года, согласно Кодексу об образовании, у нас появились классы совместного обучения и воспитания, в которых учатся дети с ОПФР по общеобразовательным программам и получают коррекционную помощь. В целом 75,5% детей с ОПФР учатся в условия интегрированного обучения и воспитания. Кроме того, дети с ОПФР обучаются в специальных школах, специальных школах интернатах, специальных детских садах, центрах коррекционно-развивающего обучения и воспитания. — рассказала специалист. — У нас функционируют 235 учреждений спецобразования. Из них 141 ЦКРОиР, 48 специальных детских садов и 46 специальных школ и специальных школ-интернатов. Специальные школы у нас есть, например, для детей с разными нарушениями слуха или зрения».
«В стране функционируют 3922 пункта коррекционно-педагогической помощи. Раннюю комплексную помощь получают 2,7 тыс. детей с ОПФР, функционируют в стране около 160 кабинетов такой помощи — на базе ЦКРОиР. Там ребята получают комплексную помощь учителя-дефектолога, педагога-психолога, специалистов по реабилитации (лечебная физкультура, музыкальные занятия). Кроме того, педагог психолог может работать не только с ребенком, но и с родителями. Это важный этап, когда необходимо понять и принять, что у тебя ребенок с особенностями и необходимо приложить все усилия, чтобы помочь ему в дальнейшей жизни», — заключила Людмила Мордович.