В чем сила, «Брат»?: гениальный Балабанов, умевший снимать кино так, как никто другой

Но это же фильм, художественное произведение, Балабанов. Гениальный Балабанов, умевший снимать кино так, как никто другой. Законы жанра, вот такого нашего боевика, требовали этого, и судить режиссера мы можем только по его личным, творческим установкам. Ведь тогда надо отменить почти всю классику литературы. Достоевского, например, с его Раскольниковым, Федором Павловичем Карамазовым, этими убийствами, «Бесов» как таковых, да. Или интеллигентнейшего Антона Павловича Чехова, ну перечтите его «Спать хочется», там просто страшно становится. Или Толстого Льва Николаевича с его «Крейцеровой сонатой», где из-за банальной ревности муж убивает жену. Впрочем, у Толстого, конечно, все сложнее, он таким образом расписался в ненависти к женщинам вообще, и все почему-то подумали на его благоверную Софью Андреевну. Литература, кино, театр, творчество всегда рассматривали и жизнь, и смерть вкупе, смерть порой насильственную. Так неужели, прочитав «Преступление и наказание», несознательные граждане пойдут лущить старушек? Разве об этом речь?