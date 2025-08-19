В чем сила, «Брат»?: гениальный Балабанов, умевший снимать кино так, как никто другой

Фильм Алексея Балабанова «Брат-2» — один из моих любимых. Конечно, это спорное кино, а как же иначе. Искусство, как правило, всегда бывает спорным, это аксиома.
Меня самого всегда смущало, как это Данила Багров в славном городе Чикаго, в рок-клубе, достав из туалетного бачка обрез, идет по коридору и подстреливает всех попавшихся под руку, ну просто как куропаток. Ведь они же люди, хоть и американцы. Но нет, наш герой вовсе даже не видит в них людей: достойны смерти!
…Потом даже мне казалось, что та страшная смерть Сергея Бодрова, интеллигентного, умнейшего, прекрасного человека, но сыгравшего вот так этого культового русского героя 90-х, — это кара божья, не иначе. И высшая несправедливость на самом деле.
Но это же фильм, художественное произведение, Балабанов. Гениальный Балабанов, умевший снимать кино так, как никто другой. Законы жанра, вот такого нашего боевика, требовали этого, и судить режиссера мы можем только по его личным, творческим установкам. Ведь тогда надо отменить почти всю классику литературы. Достоевского, например, с его Раскольниковым, Федором Павловичем Карамазовым, этими убийствами, «Бесов» как таковых, да. Или интеллигентнейшего Антона Павловича Чехова, ну перечтите его «Спать хочется», там просто страшно становится. Или Толстого Льва Николаевича с его «Крейцеровой сонатой», где из-за банальной ревности муж убивает жену. Впрочем, у Толстого, конечно, все сложнее, он таким образом расписался в ненависти к женщинам вообще, и все почему-то подумали на его благоверную Софью Андреевну. Литература, кино, театр, творчество всегда рассматривали и жизнь, и смерть вкупе, смерть порой насильственную. Так неужели, прочитав «Преступление и наказание», несознательные граждане пойдут лущить старушек? Разве об этом речь?
Когда-то, в самом начале перестройки, из художественных фильмов, из советской классики стали вырезать кадры с обильным подпитием главных героев. Все эти сцены из «Мимино», «Иронии судьбы…» — чик, и в корзину. Вот так мы боролись с пьянством, помните? Помним, а как же. Глупость несусветная. Слава богу, вырезанные кадры не пропали всуе, их сохранили и через несколько лет опять вставили.
По-моему, вымарывать что-то из художественного произведения — грех. Но духовность превыше всего. А кто же спорит?