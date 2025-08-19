Почти 100 предпринимателей Нижегородской области посетили День поставщика

«Металлургическое производство — один из ключевых секторов промышленности Нижегородской области. По итогам 2024 года вклад металлургии в общий объем обрабатывающего производства региона составил 13%. Крупные игроки отрасли заинтересованы в сотрудничестве с региональными поставщиками. На Дне поставщика “Металлургия”, организованном областным центром “Мой бизнес”, ведущие заказчики озвучили свои потребности и требования к продукции, предъявляемые к потенциальным партнерам», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.