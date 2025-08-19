Почти 100 предпринимателей Нижегородской области посетили День поставщика

День поставщика по направлению «Металлургия» организовал центр «Мой бизнес» Нижнего Новгорода в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии приняли участие почти 100 представителей бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Металлургическое производство — один из ключевых секторов промышленности Нижегородской области. По итогам 2024 года вклад металлургии в общий объем обрабатывающего производства региона составил 13%. Крупные игроки отрасли заинтересованы в сотрудничестве с региональными поставщиками. На Дне поставщика “Металлургия”, организованном областным центром “Мой бизнес”, ведущие заказчики озвучили свои потребности и требования к продукции, предъявляемые к потенциальным партнерам», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
В роли потенциальных заказчиков выступили два металлообрабатывающих предприятия — «Литпромгарант-НН» и «Аметек». Их представители ознакомились с продукцией, представленной на питч-сессии и выставке, а также провели деловые переговоры с предпринимателями. Свою продукцию представили компании «Ферроэлектрик», «Центр Пил», «Балтийский лизинг», «Риверстарт», «Дельта Трафо» и другие.
Помимо этого, предпринимателям продемонстрировали сервис «Производственная кооперация и сбыт» на цифровой платформе МСП.РФ. Компании могут использовать его для поиска запросов от крупных заказчиков. Также участникам мероприятия рассказали об актуальных мерах поддержки в регионе, которые позволят предприятиям дорасти до уровня, отвечающего требованиям заказчиков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.