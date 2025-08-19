В Михайловске на Ставрополье до конца года построят поликлинику

Строительство современной поликлиники на улице Леонида Севрюкова в Михайловске планируют завершить до конца текущего года в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
«Подрядная организация заканчивает внутренние отделочные работы, частично выполнено устройство фасада здания, уже ведется благоустройство территории. Объем выполненных работ приближается к 70%», — сообщил министр строительства и архитектуры края Андрей Уваров.
В учреждении будут работать педиатрическое и терапевтическое отделения, отделения восстановительного лечения, лучевой и функциональной диагностики, а также дневной стационар на 20 мест и клинико-диагностическая лаборатория. Для оказания качественной медпомощи пациентам в поликлинике установят современное оборудование.
Отметим, трехэтажное здание медучреждения рассчитано на 754 посещения в смену, 196 из них — в детском отделении. Общая численность персонала составит около 200 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.