В Березовский район Югры поступили два новых автобуса для перевозки детей

Два новых автобуса для перевозки детей поступили в Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Транспортные средства начнут работать в поселках городского типа Березово и Игрим. Современные автобусы марки ГАЗ-A67R43 будут отвозить школьников на различные мероприятия, проводимые в районе. Каждый рассчитан на 22 пассажира.
В сентябре ожидается поступление еще четырех школьных автобусов, которые будут использоваться для ежедневной перевозки учащихся. Напомним, в июне этого года в район поступили два автобуса марки УАЗ-128801, предназначенных для эксплуатации в северных условиях. В ближайшее время они будут переданы в распоряжение школ села Саранпауль и деревни Хулимсунт.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.