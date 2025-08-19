В Березовский район Югры поступили два новых автобуса для перевозки детей

В сентябре ожидается поступление еще четырех школьных автобусов, которые будут использоваться для ежедневной перевозки учащихся. Напомним, в июне этого года в район поступили два автобуса марки УАЗ-128801, предназначенных для эксплуатации в северных условиях. В ближайшее время они будут переданы в распоряжение школ села Саранпауль и деревни Хулимсунт.