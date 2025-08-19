Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российского физика-ядерщика задержали неизвестные в Монголии

Российского физика-ядерщика задержали в Монголии.

Российского физика-ядерщика задержали в Монголии. Андрей Ожаровский приехал в страну замерять радиацию на свалке отходов. Об этом пишет «База».

По словам ученого, его пригласили местные активисты. Специалисты сначала замеряли радиационное загрязнение в районе места добычи урана в пустыне Гоби, а затем поехали на старое место добычи в район Мардай.

К Ожаровскому во время замеров подъехали сотрудники иммиграционной службы и несколько человек в штатском и потребовали показать паспорт.

Физик добавил, что это произошло в безлюдном месте на горе радиоактивных отходов. Девушка паспорт не вернула, объяснив россиянину, что ему нужно проехать в «офис».

На вопросы, почему его задержали и почему они отказываются разговаривать, люди в штатском не ответили.

Ожаровский заявил, что в данный момент его якобы везут к границе, до которой 150−200 километров. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области по пути в Монголию перевернулась фура с лошадьми, десятки животных погибли.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.