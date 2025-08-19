Российского физика-ядерщика задержали неизвестные в Монголии

Российского физика-ядерщика задержали в Монголии. Андрей Ожаровский приехал в страну замерять радиацию на свалке отходов. Об этом пишет «База».
По словам ученого, его пригласили местные активисты. Специалисты сначала замеряли радиационное загрязнение в районе места добычи урана в пустыне Гоби, а затем поехали на старое место добычи в район Мардай.
К Ожаровскому во время замеров подъехали сотрудники иммиграционной службы и несколько человек в штатском и потребовали показать паспорт.
Физик добавил, что это произошло в безлюдном месте на горе радиоактивных отходов. Девушка паспорт не вернула, объяснив россиянину, что ему нужно проехать в «офис».
На вопросы, почему его задержали и почему они отказываются разговаривать, люди в штатском не ответили.
Ожаровский заявил, что в данный момент его якобы везут к границе, до которой 150−200 километров. Других подробностей происшествия пока нет.
