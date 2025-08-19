В Липецкой области в сентябре пройдет конкурс «Мама-предприниматель»

«Программа “Мама-предприниматель” уже несколько лет пользуется большой популярностью в Липецкой области. С 2019 года центр “Мой бизнес” эффективно проводит ее на своей площадке, и за это время многие участницы показали, что быть одновременно мамой и предпринимателем — не только реально, но и выгодно. Их удачные бизнес-проекты наглядно демонстрируют результативность программы и уровень поддержки, которую получают женщины в нашем регионе. Это значимая инициатива, позволяющая мамам реализовать себя и способствовать экономическому развитию области», — отметил директор регионального центра поддержки экспорта, президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.