В Липецкой области в сентябре пройдет конкурс «Мама-предприниматель»

Региональный этап программы «Мама-предприниматель» пройдет в Липецкой области с 8 по 12 сентября в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном управлении экономического развития.
Участниц ждет пятидневный очный интенсив от сертифицированных тренеров центра «Мой бизнес», в ходе которого предпринимательницы получат конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разработать бизнес-модель, как продвигать свой продукт и найти целевую аудиторию, а также познакомятся с опытом успешных мам-предпринимателей и получат индивидуальные консультации от экспертов.
В финальный день состоится защита проектов перед экспертной комиссией, которая определит победителя. Автор лучшего бизнес-проекта получит грант в размере 150 тыс. рублей.
«Программа “Мама-предприниматель” уже несколько лет пользуется большой популярностью в Липецкой области. С 2019 года центр “Мой бизнес” эффективно проводит ее на своей площадке, и за это время многие участницы показали, что быть одновременно мамой и предпринимателем — не только реально, но и выгодно. Их удачные бизнес-проекты наглядно демонстрируют результативность программы и уровень поддержки, которую получают женщины в нашем регионе. Это значимая инициатива, позволяющая мамам реализовать себя и способствовать экономическому развитию области», — отметил директор регионального центра поддержки экспорта, президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.
Заявки принимаются до 1 сентября включительно на официальном сайте программы. Лучшие участницы региональных этапов смогут пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций в федеральном этапе программы в Москве, где за гранты поборются 25 проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.