В Ейске Краснодарского края открыли новую спортивную площадку

«Развитие физической культуры и спорта — один из важнейших факторов формирования гармоничного общества. Сегодняшнее открытие подтверждает нашу решимость обеспечить комфортную среду для занятий спортом, которая доступна каждому нашему гражданину. Мы продолжаем инвестировать значительные суммы в развитие спортивных инфраструктурных проектов, потому что верим в то, что физическая активность укрепляет тело и дух будущих поколений», — заявил глава Ейского муниципального района Роман Бублик.