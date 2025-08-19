В Ейске Краснодарского края открыли новую спортивную площадку

Многофункциональную спортивную площадку открыли на территории лицея № 4 в Ейске Краснодарского края в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Ейского района.
На новой площадке уложили современное покрытие, обустроили игровые поля, зоны для силовых тренировок и фитнеса. На территории учащиеся смогут заниматься футболом, баскетболом, теннисом и легкой атлетикой.
«Развитие физической культуры и спорта — один из важнейших факторов формирования гармоничного общества. Сегодняшнее открытие подтверждает нашу решимость обеспечить комфортную среду для занятий спортом, которая доступна каждому нашему гражданину. Мы продолжаем инвестировать значительные суммы в развитие спортивных инфраструктурных проектов, потому что верим в то, что физическая активность укрепляет тело и дух будущих поколений», — заявил глава Ейского муниципального района Роман Бублик.
Напомним, за последние шесть лет в городе и прилегающем районе появились десятки аналогичных спортивных комплексов.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.