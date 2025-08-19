Несколько фермерских хозяйств и организаций в Беларуси оштрафованы за завышение цен на картофель

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По выявленным МАРТ нарушениям законодательства о ценах и ценообразовании при реализации картофеля привлечены к административной ответственности организации и фермерские хозяйства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Так, экономический суд Минской области привлек к административной ответственности ЧТПУП «ДараСтройТорг» по ч.4 ст. 13.2 КоАП в виде штрафа в размере 2% суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в товарных и товарно-транспортных накладных. Это составило более Br1,1 тыс. Также к административной ответственности по ч.2 ст. 13.2 КоАП привлечено ООО «ЭкоФрутЛенд». На юрлицо наложено более Br5,5 тыс. штрафа и Br210 — на должностное лицо.
По материалам, направленным МАРТ в Комитет государственного контроля, ООО «Азбука снеков» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 13.34 КоАП в виде штрафа в размере 10% от стоимости вывезенных товаров. Это составило Br2,7 тыс.
При анализе причин изменения цен на картофель ФХ «Романенко Андрея Владимировича» ГУ МАРТ по Гомельской области выявлено нарушение порядка регистрации отпускных цен на картофель. С 16 мая по 31 июля фермерское хозяйство реализовывало картофель по отпускным ценам с ростом к предыдущей цене реализации от 3% до 286% при разрешенном повышении не более 0,3% в месяц. Субъекту грозит штраф до Br16 тыс., пояснили в МАРТ. -0-