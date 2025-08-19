Несколько фермерских хозяйств и организаций в Беларуси оштрафованы за завышение цен на картофель

При анализе причин изменения цен на картофель ФХ «Романенко Андрея Владимировича» ГУ МАРТ по Гомельской области выявлено нарушение порядка регистрации отпускных цен на картофель. С 16 мая по 31 июля фермерское хозяйство реализовывало картофель по отпускным ценам с ростом к предыдущей цене реализации от 3% до 286% при разрешенном повышении не более 0,3% в месяц. Субъекту грозит штраф до Br16 тыс., пояснили в МАРТ. -0-