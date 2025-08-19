В Мытищах построили детский сад на 200 мест

Детский сад на 200 мест построили на улице 2-й Крестьянской в Мытищах в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«В настоящее время рабочие завершают устройство детских игровых площадок — устанавливают игровые комплексы, качели, горки и другие элементы для физической активности и развития детей. Внутри специалисты собирают мебель и устанавливают оборудование», — говорится в сообщении.
В двухэтажном здании разместятся девять групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, включая ясельную группу на 20 мест. В саду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, а также административные и вспомогательные помещения.
Дошкольное учреждение «Островок» планируют открыть уже в сентябре. Отметим, название для детского сада выбирали родители, будущие воспитанники и жители микрорайона в ходе опроса в социальных сетях.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.