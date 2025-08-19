«Амкал» вышел в третий круг «пути регионов» Кубка России по футболу

В рамках второго этапа «пути регионов» Кубка России по футболу команда Медиалиги «Амкал» (Москва) одержала победу над «Калугой» на выезде, завершив матч со счетом 1:0.
Единственный гол, принесший победу, был забит Давидом Папикяном на 41-й минуте. В следующем раунде «пути регионов» Кубка России «Амкал» встретится с белгородским «Салютом».
Этот матч ознаменовался установлением нескольких новых достижений в рамках турнира. Павел Подкользин, ранее игравший в баскетбол, а в этом матче вышедший в стартовом составе, стал самым высоким футболистом, когда-либо принимавшим участие в Кубке России, с ростом 2,26 метра. Василий Гончаров, которому на момент игры было 14 лет, 7 месяцев и 19 дней, стал самым юным игроком в истории соревнования. Оба спортсмена были заменены на 19-й минуте игры.
Формат «пути регионов» включает шесть этапов, на четвертом этапе к соревнованию присоединяются команды из Первой лиги. Четыре команды, успешно прошедшие «путь регионов», выйдут в плей-офф, где встретятся с клубами, занявшими третьи места в своих группах на этапе «пути Российской премьер-лиги».
«Амкал» — один из трех представителей Медиалиги, участвующих в текущем розыгрыше Кубка, наряду с московскими командами 2Drots и «Броук Бойз». Лучшим результатом для медийных клубов является выход в четвертый раунд «пути регионов»: в прошлом сезоне «Амкал» уступил «Алании» из Владикавказа (0:1), а годом ранее 2Drots проиграли подмосковным «Химкам» (0:2).