«Амкал» вышел в третий круг «пути регионов» Кубка России по футболу

Этот матч ознаменовался установлением нескольких новых достижений в рамках турнира. Павел Подкользин, ранее игравший в баскетбол, а в этом матче вышедший в стартовом составе, стал самым высоким футболистом, когда-либо принимавшим участие в Кубке России, с ростом 2,26 метра. Василий Гончаров, которому на момент игры было 14 лет, 7 месяцев и 19 дней, стал самым юным игроком в истории соревнования. Оба спортсмена были заменены на 19-й минуте игры.