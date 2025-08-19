«Интервидение-2025» объединит мир: приглашение на конкурс получили даже США

Международный песенный конкурс «Интервидение-2025» соберет представителей стран с разных континентов. Об этом сообщили в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Приглашения на конкурс направили в ряд европейских стран и США.
Организаторы уточнили, что участие уже подтвердили представители 19 государств: Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Узбекистана, Таджикистана и ЮАР. По словам организаторов, в этом году на конкурсе будут представлены все континенты, что говорит о большом интересе к проекту. Некоторые страны не смогли участвовать из-за внутренних проблем, нехватки времени на подготовку или плотного графика мероприятий.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что конкурс вызвал большой интерес не только в России, но и в дружественных странах. Глава государства подчеркнул, что «Интервидение» привлекает внимание артистов из стран БРИКС и государств-партнеров. По его словам, проект направлен на продвижение общих культурных, семейных и духовных ценностей, которые объединяют участвующие страны.