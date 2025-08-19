«Интервидение-2025» объединит мир: приглашение на конкурс получили даже США

Организаторы уточнили, что участие уже подтвердили представители 19 государств: Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Узбекистана, Таджикистана и ЮАР. По словам организаторов, в этом году на конкурсе будут представлены все континенты, что говорит о большом интересе к проекту. Некоторые страны не смогли участвовать из-за внутренних проблем, нехватки времени на подготовку или плотного графика мероприятий.