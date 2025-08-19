В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в РФ

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму «с сотней рабов». Работников якобы выпускают только в магазин под надзором, а также бьют за побеги и плохую работу. СУ СК по региону начало проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме.