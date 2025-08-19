В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в РФ

Белорусские дипломаты проверяют сообщения в СМИ о якобы принудительном труде белорусов в Воронежской области.
Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму «с сотней рабов». Работников якобы выпускают только в магазин под надзором, а также бьют за побеги и плохую работу. СУ СК по региону начало проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме.
Посольство Белоруссии в РФ сейчас разбирается в ситуации. В МИД страны сообщили, что установлены телефонные номера белорусов и «до одного из них удалось дозвониться».
Ситуация держится на контроле. Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранителей двух стран.