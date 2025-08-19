Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии проверят данные о принудительном труде своих граждан в РФ

Белорусские дипломаты проверяют сообщения в СМИ о якобы принудительном труде белорусов в Воронежской области.

Белорусские дипломаты проверяют сообщения в СМИ о якобы принудительном труде белорусов в Воронежской области.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму «с сотней рабов». Работников якобы выпускают только в магазин под надзором, а также бьют за побеги и плохую работу. СУ СК по региону начало проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме.

Посольство Белоруссии в РФ сейчас разбирается в ситуации. В МИД страны сообщили, что установлены телефонные номера белорусов и «до одного из них удалось дозвониться».

Ситуация держится на контроле. Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранителей двух стран.