Спрос на матрешки с лицами Путина и Трампа вырос в сувенирных магазинах Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «чудоватой» игрушку Лабубу с его лицом. Однако позже пресс-секретарь главы государства признался, что что взял бы пару таких кукол с собственным лицом. Откуда появился этот зверь и как он превратился в новый тренд, выясняла «Вечерняя Москва». Также «ВМ» узнавала у стилиста, портят ли они образ человека или все же являются стильным дополнением.