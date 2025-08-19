Ричмонд
Спрос на матрешки с лицами Путина и Трампа вырос в сувенирных магазинах Москвы

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске в сувенирных магазинах Москвы резко вырос спрос на матрешки с лицами глав государств. Так, на одном из представленных образцов лидеры стран изображены вместе. Об этом во вторник, 19 августа, сообщил ТАСС.

Игрушки с портретами российских чиновников на Петербургском международном экономическом форуме показала представитель фонда Росконгресс. Среди выбранных государственных деятелей оказались председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «чудоватой» игрушку Лабубу с его лицом. Однако позже пресс-секретарь главы государства признался, что что взял бы пару таких кукол с собственным лицом. Откуда появился этот зверь и как он превратился в новый тренд, выясняла «Вечерняя Москва». Также «ВМ» узнавала у стилиста, портят ли они образ человека или все же являются стильным дополнением.

