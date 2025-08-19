Пеллегрини: продолжение переговоров — единственный путь к миру на Украине

Пеллегрини подчеркнул, что поддерживает усилия международного сообщества, во главе которого находится президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, стремящиеся к достижению мирного разрешения конфликта. При этом лидер Словакии заявил, что особое значение в урегулировании играют прямые переговоры между Москвой и Киевом, от которых будет зависеть дальнейшее устройство Украины.