Пеллегрини: продолжение переговоров — единственный путь к миру на Украине

Президент Словакии подчеркнул важность прямых переговоров России и Украины в рамках урегулирования конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал продолжение переговоров единственным путем к достижению мира на Украине и урегулированию вооруженного конфликта.

«Единственным путем к миру является продолжение переговоров», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

Пеллегрини подчеркнул, что поддерживает усилия международного сообщества, во главе которого находится президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, стремящиеся к достижению мирного разрешения конфликта. При этом лидер Словакии заявил, что особое значение в урегулировании играют прямые переговоры между Москвой и Киевом, от которых будет зависеть дальнейшее устройство Украины.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия не отказывается ни от каких форматов мирных переговоров по Украине.

