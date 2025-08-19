На «Культуре» каждый день показывали спектакли с участием Табакова к его юбилею

На «Культуре» каждый день показывали спектакли с участием Табакова к его 90-летию. Вот один из ранних, из «Современника», «Обыкновенная история». Там Табаков — Александр Адуев, вы знаете. И какой!
Сначала прекраснодушный мальчик, с идеалами, весь такой воздушный, искренний, наивный. Ну и выглядит соответственно. Только жизнь это поправляет со страшной силой: в конце наш герой превращается в дико циничного дурного человечка с отвисшими щеками и двойным подбородком. Это и есть превращение артиста Табакова. В 1970-м ему было 35 лет.
В это же время на канале ОТР показали фильм «Превращение» с Евгением Мироновым в главной роли. Это Кафка собственной персоной, а персонаж Миронова превращается там в огромное насекомое, но сохранив при этом все свое человеческое — и ум, и совесть, и чувства. То было превращение лучшего табаковского ученика Жени Миронова. А в этом и счастье, и смысл, и правда — оставить после себя вот таких людей, последователей, продолжателей.
Но по «Культуре» кроме спектаклей и фильмов показали еще «Трое из Простоквашино», аж три серии. В документальном цикле интервью Анатолия Смелянского с Табаковым он так ему и сказал: «После одних артистов остается Гамлет, а про тебя скажут: да он же Матроскин!» Но так сделать мультяшного Кота, чтобы получить шедевр артистического искусства, мало кто был способен. Разве что Евгений Леонов с Винни Пухом, Ия Саввина с Пятачком (привет Белле Ахмадулиной и ее неповторимому голосу), Михаил Козаков со своим Слоненком из «Зарядки для хвоста», Фаина Раневская (Фрекен Бок), Василий Ливанов с Карлсоном и Анатолий Папанов, который и произносил только лишь: «Ну, погоди!», но как — и каждый раз по-разному.
Конечно, от Табакова останется не только Матроскин, наоборот, огромная палитра его великолепных персонажей от Обломова до Искремаса из «Гори, гори, моя звезда» или того грустного трагического клоуна из «Каштанки». Да ведь и великий Смоктуновский запомнится не только Гамлетом, но ведь куда же он без Деточкина?!
Матроскин в исполнении Табакова — это идея чучхе в жизнь, как он сам говорил, то есть опора на собственные силы. А еще Матроскин — предвестник, прораб перестройки, большой сторонник частной собственности. Как там у Успенского, когда мама говорит: «С таким Матроскиным дядя Федор как за каменной стеной». А папа: «Если бы я раньше познакомился с Матроскиным, то, может быть, и не женился никогда». Да, Матроскин не кот, а человек, человечище, практичный, умный, усы, лапы и хвост — вот его документы. Типичный Олег Палыч, только без лап и без хвоста. Один из многочисленных его портретов. Образ, ставший русской классикой.