На «Культуре» каждый день показывали спектакли с участием Табакова к его юбилею

Но по «Культуре» кроме спектаклей и фильмов показали еще «Трое из Простоквашино», аж три серии. В документальном цикле интервью Анатолия Смелянского с Табаковым он так ему и сказал: «После одних артистов остается Гамлет, а про тебя скажут: да он же Матроскин!» Но так сделать мультяшного Кота, чтобы получить шедевр артистического искусства, мало кто был способен. Разве что Евгений Леонов с Винни Пухом, Ия Саввина с Пятачком (привет Белле Ахмадулиной и ее неповторимому голосу), Михаил Козаков со своим Слоненком из «Зарядки для хвоста», Фаина Раневская (Фрекен Бок), Василий Ливанов с Карлсоном и Анатолий Папанов, который и произносил только лишь: «Ну, погоди!», но как — и каждый раз по-разному.