В амбулатории кузбасского села Костенково прошел День здоровья

День здоровья состоялся в амбулатории села Костенково в Кузбассе в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения.
Осмотры проводили специалисты Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова совместно со студентами Всероссийского медицинского отряда «Атлант».
В ходе выездного Дня здоровья специалисты измеряли артериальное и внутриглазное давление, рост и вес, проверяли дыхание. Также пациенты могли пройти ЭКГ, сдать общий и биохимический анализ крови. Чаще всего у селян отмечались повышенные показатели холестерина. У трех селян впервые выявлен сахарный диабет, шесть человек были с избыточной массой тела.
Напомним, модульная врачебная амбулатория в селе Костенково была построена в 2023 году по нацпроекту «Здравоохранение», реализацию которого с этого года выполняет нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.