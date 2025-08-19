Ричмонд
Посольство Белоруссии проверит сообщения о рабах на ферме в Воронежской области

СК Воронежской области начал доследственную проверку информации о рабстве в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Белорусское посольство выясняет обстоятельства дела о возможном рабском использовании труда белорусских граждан в Воронежской области России. Об этом сообщило агентство БелТА, ссылаясь на дипломатическое ведомство.

Речь идет о предполагаемой эксплуатации десятков людей, среди которых есть граждане Белоруссии. Дипломаты установили контакт с некоторыми пострадавшими и передали данные в правоохранительные органы Брестской области для проверки. В посольстве отметили, что ситуация находится под их контролем, а подробности станут известны после завершения расследования, которое проводят правоохранители Белоруссии и России.

В Воронежской области российский Следственный комитет также начал доследственную проверку, чтобы установить все детали дела. По ее результатам будет принято решение о дальнейших действиях.