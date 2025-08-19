Посольство Белоруссии проверит сообщения о рабах на ферме в Воронежской области

Речь идет о предполагаемой эксплуатации десятков людей, среди которых есть граждане Белоруссии. Дипломаты установили контакт с некоторыми пострадавшими и передали данные в правоохранительные органы Брестской области для проверки. В посольстве отметили, что ситуация находится под их контролем, а подробности станут известны после завершения расследования, которое проводят правоохранители Белоруссии и России.