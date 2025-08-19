Глава МИД Бразилии поддержал работу РФ и США в рамках мирного урегулирования

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил с главой МИД Бразилии. Они обсудили взаимодействие в рамках БРИКС. Также министр иностранных дел России поддержал работу РФ и США в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщает МИД РФ.