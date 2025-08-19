Бизнесмены Хабаровска узнали о трендах личного брендинга на мастер-классе

На мастер-классе предприниматели также узнали, что личный бренд представляет собой совокупность образа, ценностей, профессиональных качеств и репутации, которые создаются через поведение, контент и взаимодействие с аудиторией. Бизнесменам рассказали, что за последние годы подход к построению личного бренда значительно изменился. Сегодня важнее делиться ценностным контентом, который решает реальные проблемы аудитории, чем просто рекламировать себя или свои услуги.