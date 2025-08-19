Бизнесмены Хабаровска узнали о трендах личного брендинга на мастер-классе

Предприниматели Хабаровска приняли участие в мастер-классе «Личный бренд — это имидж и репутация, на которые вы можете влиять!». Подобные образовательные мероприятия для бизнес-сообщества региона проводят по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом агентстве содействия предпринимательству.
На занятии телеведущая, журналист и специалист в области маркетинга, рекламы и продвижения Валентина Олексенко рассказала, что такое личный бренд и на чем он базируется. Бизнесмены узнали об актуальных трендах личного брендинга и обсудили, как выстроить доверительные отношения с аудиторией.
«Развитие личного бренда помогает предпринимателю завоевать доверие партнеров, выделиться среди конкурентов и привлечь клиентов, расширяет возможности для сотрудничества и повышает профессиональный статус. Сейчас, когда все чаще покупатели приходят не к компании, а к определенному человеку, очень важно учиться развивать личный бренд», — отметила директор центра «Мой бизнес» региона Ксения Прохорова.
На мастер-классе предприниматели также узнали, что личный бренд представляет собой совокупность образа, ценностей, профессиональных качеств и репутации, которые создаются через поведение, контент и взаимодействие с аудиторией. Бизнесменам рассказали, что за последние годы подход к построению личного бренда значительно изменился. Сегодня важнее делиться ценностным контентом, который решает реальные проблемы аудитории, чем просто рекламировать себя или свои услуги.
Отметим, что получить подробную консультацию по мерам поддержки предпринимателей Хабаровского края в центре «Мой бизнес» можно по телефону горячей линии: 8−800−555−39−09 и на региональном сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.