В Санкт-Петербурге открыли еще один пункт проката вещей для новорожденных

Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных открыли на площадке центра семьи Выборгского района Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации района.
«Приглашаем петербургских родителей, в семьях которых появилось пополнение, получить новую услугу — бесплатно взять в прокат товары первой необходимости для новорожденных. Родители могут выбрать все необходимое для своих малышей на сайтах районных центров помощи семье и детям», — отметил губернатор города Александр Беглов.
В перечень предметов первой необходимости входят пять видов колясок, кроватки, бортики для нее, пеленальный столик, комод, детский стул для кормления, манеж, ванночка для купания, ходунки, автолюлька, весы, шезлонг для новорожденных, автокресло, видеоняня, сумка-переноска и эргорюкзак.
Все предметы предоставляются на безвозмездной основе на шесть месяцев для семей с детьми в возрасте до 1,5 лет, постоянно или временно живущих в Санкт-Петербурге.
Услуга предназначена для неполных, студенческих, многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитывающих детей-сирот или ребенка-инвалида. Подробную информацию можно получить по номеру: 8 (931) 326−49−33.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.