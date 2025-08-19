Немецкий актер Торстен Михаэлис из фильма «Чтец» умер на 65-м году жизни

Немецкий актер театра и кино, актер озвучания и дубляжа Торстен Михаэлис скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает издание Phantastik News.
По его данным, артист умер в Берлине 17 августа, другие обстоятельства не уточняются.
Торстен Михаэлис изучал актерское мастерство в Академии драматического искусства в Берлине. Был немецким голосом актеров Шона Бина, Мартина Лоуренса, Уэсли Снайпса и Бенисио дель Торо. Также он снимался в кинолентах «Место преступления», «Особый отдел К-3», «Чтец» и других.
