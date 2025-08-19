Ричмонд
Немецкий актер Торстен Михаэлис из фильма «Чтец» умер на 65-м году жизни

Артист умер в Берлине 17 августа, другие обстоятельства не уточняются.

Источник: Аргументы и факты

Немецкий актер театра и кино, актер озвучания и дубляжа Торстен Михаэлис скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает издание Phantastik News.

По его данным, артист умер в Берлине 17 августа, другие обстоятельства не уточняются.

Торстен Михаэлис изучал актерское мастерство в Академии драматического искусства в Берлине. Был немецким голосом актеров Шона Бина, Мартина Лоуренса, Уэсли Снайпса и Бенисио дель Торо. Также он снимался в кинолентах «Место преступления», «Особый отдел К-3», «Чтец» и других.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге умер профессор Михаил Спиридонов. Более 20 лет Спиридонов читал лекции в Санкт-Петербургом государственном университете и Санкт-Петербургском Горном университете. Около 70 лет трудился во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского, был одним из основателей морской геологии, занимался исследованиями шельфовых месторождений и разработкой геологических основ берегозащиты.