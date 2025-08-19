Немецкий актер Торстен Михаэлис из фильма «Чтец» умер на 65-м году жизни

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге умер профессор Михаил Спиридонов. Более 20 лет Спиридонов читал лекции в Санкт-Петербургом государственном университете и Санкт-Петербургском Горном университете. Около 70 лет трудился во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского, был одним из основателей морской геологии, занимался исследованиями шельфовых месторождений и разработкой геологических основ берегозащиты.