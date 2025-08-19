Ричмонд
Объявлены актеры, которые сыграют членов семьи Уизли в «Гарри Поттере»

Образы Фреда и Джорджа Уизли воплотят близнецы Тристан и Гэбриел Харланды.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания HBO объявила имена актеров, которые сыграют членов семьи Уизли в новом сериале «Гарри Поттер». Новые имена в актерском составе приводит газета Variety.

Так, образы Фреда и Джорджа Уизли воплотят близнецы Тристан и Гэбриел Харланды, роль Джинни Уизли исполнит Грейси Кокрейн, а второго по старшинству брата Перси Уизли — Руари Спунер.

Роль Рона Уизли, одного из главных персонажей саги, исполнит Аластер Стаут, о чем сообщалось ранее.

Также сообщалось, что британский актер Том Фелтон снова сыграет роль Драко Малфоя из серии книг писательницы Джоан Роулинг и одноименной серии фильмов о Гарри Поттере.