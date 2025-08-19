«Хочу рассказать все, как есть на самом деле»: Полина Диброва записала загадочное видеообращение

Несколько недель не утихают слухи о возможном расставании телеведущего Дмитрия Диброва и его жены — ростовчанки Полины Дибровой. На днях женщина записала видеосообщение для подписчиков своей страницы в соцсетях.
Полина рассказала, что сейчас вместе с сыном едет на поезде из Ростова обратно в Москву.
— Что бы ни происходило, спасибо за теплые, дружеские комментарии. Очень хочу поделиться и рассказать все, как есть на самом деле, — высказалась она.
Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы прожили вместе почти 16 лет. Они считались одной из самых крепких известных пар. Однако недавно стали распространяться слухи о том, что супруги разводятся. При этом пока сами Дибровы эту информацию не комментировали.