«Хочу рассказать все, как есть на самом деле»: Полина Диброва записала загадочное видеообращение

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы прожили вместе почти 16 лет. Они считались одной из самых крепких известных пар. Однако недавно стали распространяться слухи о том, что супруги разводятся. При этом пока сами Дибровы эту информацию не комментировали.