В Башкирии 75 тыс. человек посетили фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

Традиционно в центре внимания была торговая ярмарка. В этом году из 700 заявок на участие в мероприятии были отобраны 310 мастеров. Свои изделия представили ремесленники не только из Башкирии, но и из различных регионов России, а также из Республик Узбекистан и Казахстан. Вместе с опытными ремесленниками свою продукцию и изделия продавали и юные торговцы. У них можно было приобрести выпечку, магниты с символом Стерлитамака, изделия на 3D-принтере и многое другое. В гастрономической зоне известные рестораторы и группы компаний предлагали гостям фестиваля узбекский плов, барбекю, бешбармак, круассаны, кофе всех видов и многое другое.