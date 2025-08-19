В Башкирии 75 тыс. человек посетили фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

Трехдневный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке в Башкирии посетили 75 тыс. человек. Мероприятие прошло с 8 по 10 августа в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города.
Фестиваль стартовал в День креативных индустрий Республики Башкортостан. Главная тема этого года — «Сокровищница талантов», а художественный образ — «Хоровод дружбы», символ объединения культур, ремесел, творчества и современности.
Традиционно в центре внимания была торговая ярмарка. В этом году из 700 заявок на участие в мероприятии были отобраны 310 мастеров. Свои изделия представили ремесленники не только из Башкирии, но и из различных регионов России, а также из Республик Узбекистан и Казахстан. Вместе с опытными ремесленниками свою продукцию и изделия продавали и юные торговцы. У них можно было приобрести выпечку, магниты с символом Стерлитамака, изделия на 3D-принтере и многое другое. В гастрономической зоне известные рестораторы и группы компаний предлагали гостям фестиваля узбекский плов, барбекю, бешбармак, круассаны, кофе всех видов и многое другое.
На специализированной площадке «Патрики-маркет», размещенной в Доме купца Патрикеева, были представлены различные уникальные изделия, сыры, мясные деликатесы. Также на мероприятии прошли мастер-классы, выставки и инсталляции «Три жизни дома Патрикеева». На хлебосольном бульваре свою продукцию представили предприятия пищевой отрасли Стерлитамака — хлеб всех видов, молочные изделия. В рамках фестиваля также функционировали тематические площадки — экологические, образовательные и культурные. На молодежной площадке «Задворки» были организованы поэтические чтения, танцевальные мастер-классы и музыкальные выступления.
На главной сцене фестиваля прошли выступления приглашенных артистов. В программу вошли выступления фольклорных коллективов и интерактивные мероприятия для зрителей. Впервые прошел показ коллекций локальных брендов республики «Кладовая Ханбике». В заключительный день фестиваля зрители увидели детские спектакли и концерты студенческих коллективов, а также выступление участников фестиваля мультикультурной музыки «ИНАЧЕ».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.