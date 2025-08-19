В Новосибирске школьники не хотят устанавливать новый мессенджер MAX

В Новосибирске набирает обороты сопротивление среди подростков против использования нового отечественного мессенджера MAX, который активно продвигается в России.
Пока взрослые уже установили приложение, школьников обяжут сделать это с началом нового учебного года. Об этом сообщает Infopro54, изучивший мнения подростков, родителей и экспертов.
Представители власти публично отчитываются об использовании MAX, а блогеры и звезды шоу-бизнеса расхваливают приложение. Однако в социальных сетях, особенно в коротких видео, подростки активно критикуют мессенджер, обсуждая, как избежать его установки и что может последовать за переходом школьных чатов на эту платформу.
Жительница Новосибирска Полина сообщила, что ее 15-летняя дочь и одноклассники еще летом начали обсуждать недостатки MAX, называя его «опасным и ужасным». По ее словам, с приближением учебного года тема только набирает обороты: школьники делятся мемами и придумывают отговорки, чтобы не устанавливать приложение. Полина отметила, что для нее, как госслужащей, MAX — лишь одно из множества приложений, но реакция подростков удивила ее масштабами.
17-летний Никита пояснил, что недовольство связано с опасениями по поводу безопасности данных и ограничений привычных мессенджеров. По его словам, IT-специалисты в разборах указывают на проблемы с конфиденциальностью в MAX, что и вызывает негативную реакцию.
Эксперты по информационной безопасности подтвердили, что у профессионалов также есть вопросы к новому мессенджеру, связанные с техническими аспектами и защитой данных.
Мессенджер MAX является конкурентоспособным, хотя на начальном этапе его работы есть некоторые недочёты, что типично для новых сервисов. Со временем они будут устранены и улучшены, отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. Он сообщил изданию, что установил приложение на свой телефон и проверил запрашиваемые им доступы, не обнаружив ничего необычного — другие мессенджеры запрашивают даже больше разрешений.
По его мнению, негативная реакция на MAX связана не с вопросами кибербезопасности, а с тем, что приложение продвигается на государственном уровне. Это вызывает у пользователей протест: если что-то активно навязывается, возникает желание отказаться от использования. Пермяков считает это ошибкой с точки зрения управления системой, а не технологии. Он добавил, что даже в профессиональном сообществе информационной безопасности нет единого мнения о мессенджере: некоторые рекомендуют использовать для него отдельный телефон, другие настроены менее категорично. После анализа очередной статьи Пермяков повторно проверил запрашиваемые приложением разрешения и убедился в их корректности. Он советует устанавливать MAX, но при этом внимательно проверять запрашиваемые доступы и предоставлять только те, которые пользователь считает безопасными.
В будущем MAX планируется развивать как универсальное мобильное приложение. Помимо обмена сообщениями, оно позволит получать государственные услуги, подтверждать личность, использовать усиленную электронную подпись и совершать платежи. В Госдуме предложили повысить конкурентоспособность мессенджера, сделав его единственным каналом для получения кодов подтверждения от банков и онлайн-сервисов.