В Новосибирске школьники не хотят устанавливать новый мессенджер MAX

По его мнению, негативная реакция на MAX связана не с вопросами кибербезопасности, а с тем, что приложение продвигается на государственном уровне. Это вызывает у пользователей протест: если что-то активно навязывается, возникает желание отказаться от использования. Пермяков считает это ошибкой с точки зрения управления системой, а не технологии. Он добавил, что даже в профессиональном сообществе информационной безопасности нет единого мнения о мессенджере: некоторые рекомендуют использовать для него отдельный телефон, другие настроены менее категорично. После анализа очередной статьи Пермяков повторно проверил запрашиваемые приложением разрешения и убедился в их корректности. Он советует устанавливать MAX, но при этом внимательно проверять запрашиваемые доступы и предоставлять только те, которые пользователь считает безопасными.