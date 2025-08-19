В Сочи высадят более 13 тысяч кустарников

На курорте ведется активная работа по восстановлению и расширению площадей зеленых насаждений. Во всех районах города будет высажено более 800 деревьев, свыше 13 тыс. кустарников и 178 пальм. Растения защитят от инвазивных вредителей и болезней. Общий бюджет городской программы по охране окружающей среды увеличен вдвое. Также в этом году проведут уходовые работы для более 1,3 тыс. деревьев, около 34 тыс. кустарников и свыше 315 пальм.