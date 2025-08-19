В Сочи высадят более 13 тысяч кустарников

Свыше 13 тыс. кустарников дополнительно высадят в Сочи в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
На курорте ведется активная работа по восстановлению и расширению площадей зеленых насаждений. Во всех районах города будет высажено более 800 деревьев, свыше 13 тыс. кустарников и 178 пальм. Растения защитят от инвазивных вредителей и болезней. Общий бюджет городской программы по охране окружающей среды увеличен вдвое. Также в этом году проведут уходовые работы для более 1,3 тыс. деревьев, около 34 тыс. кустарников и свыше 315 пальм.
Дополнительно в Сочи проведут 93 экспедиции по территориям произрастания краснокнижных растений. Выезды состоятся с сентября 2025 года по август 2028-го. Проект «Красная книга Сочи», поддержанный Президентским фондом природы, направлен на увеличение зеленых насаждений общего пользования.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.