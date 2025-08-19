В Волгограде отремонтируют участок Второй продольной магистрали

Ремонт участка Второй продольной магистрали протяженностью 3 км начался в Кировском районе Волгограда в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Работы проведут на улицах Лимоновой, Колосовой, Рославльской и Песчаной. Там предстоит обновить проезжую часть и тротуары, а также установить новые светофоры и остановочные павильоны.
Восстановлению подлежит более 75 тыс. кв. м дорожного полотна — сейчас эти участки уже полностью отфрезерованы. Дорожники сделали выравнивающий слой асфальтобетона и скоро приступят к укладке верхнего слоя.
Напомним, в этом дорожно-строительном сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» восстановят 45 участков улично-дорожной сети в разных районах города общей протяженностью свыше 47 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.