Белый дом огласил список координаторов подготовки встречи Путина и Зеленского

Белый дом сообщил, что Джей ди Вэнс, Марко Рубио и Стивен Уиткофф займутся координацией работы с Россией и Украиной, чтобы ускорить встречу президента Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о начале подготовки к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. За этой встречей, как ожидается, последуют трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Он сообщил, что провел встречи с лидерами ряда европейских стран и главой киевского режима, после чего связался с президентом России Владимиром Путиным. Затем началась подготовка к переговорам между Путиным и Зеленским. Место проведения встречи пока не определено.