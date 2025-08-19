Белый дом огласил список координаторов подготовки встречи Путина и Зеленского

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о начале подготовки к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. За этой встречей, как ожидается, последуют трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.