Белый дом огласил список координаторов подготовки встречи Путина и Зеленского

Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координировать работу по встрече Путина с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом сообщил, что Джей ди Вэнс, Марко Рубио и Стивен Уиткофф займутся координацией работы с Россией и Украиной, чтобы ускорить встречу президента Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о начале подготовки к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. За этой встречей, как ожидается, последуют трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Он сообщил, что провел встречи с лидерами ряда европейских стран и главой киевского режима, после чего связался с президентом России Владимиром Путиным. Затем началась подготовка к переговорам между Путиным и Зеленским. Место проведения встречи пока не определено.

