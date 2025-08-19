В поликлинике Моршанска в Тамбовской области появился новый флюорограф

Новый флюорографический цифровой аппарат «МАКСИМА» начал работу в поликлинике центральной районной больницы в городе Моршанске Тамбовской области. Его приобрели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Прибор отечественного производства заменил устаревшую аналоговую технику. Новый аппарат отвечает всем актуальным требованиям и стандартам. Это позволит улучшить качество медицинских услуг, предоставляемых пациентам. Теперь люди могут получать более быстрые и точные результаты обследования, что будет способствовать улучшению их здоровья.
«Цифровой флюорограф позволяет проводить визуальную диагностику органов грудной клетки, а также позволяет легко выявить такие заболевания как туберкулез или онкологию на ранних стадиях. Устройство автоматически передает изображение на монитор врача, обеспечивает четкую визуализацию исследуемого органа, при необходимости более подробного изучения снимка имеется функция, позволяющая увеличить определенный участок изображения», — сообщила министр здравоохранения региона Марина Македонская.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.