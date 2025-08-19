Ричмонд
Более чем в 720 школах Московской области откроют математические классы

В них будут учиться более 50 тыс. детей.

Источник: Национальные проекты России

Математические классы в новом учебном году откроют на базе 721 школы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Завершен отбор учащихся в 1-е, 5-е, 7-е и 10-е профильные классы. Дети, которые уже учатся в пилотных математических классах и начали углубленное изучение математики в прошлом году, продолжат обучение во 2-х и 8-х классах. Ожидается, что проект охватит более 50 тыс. школьников области.

В дополнение к основным будут организованы дополнительные учебные занятия, направленные на развитие математических способностей учащихся. Для работы в профильных классах были отобраны педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации и добровольную сертификацию.

«Приоритетным направлением научно-технологического развития страны является обеспечение инженерными кадрами. Мы продолжаем работу по повышению качества массового математического образования в школах Подмосковья», — отметила первый заместитель министра образования региона Анна Гребцова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.