Включат сирены. Проверку автоматизированной системы оповещения проведут в Гомеле 21 августа

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплексную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением электросирен проведут в Гомеле 21 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Комплексная проверка на территории областного центра запланирована с 10.00 до 17.00.
В ведомстве напомнили, что сигнал «Внимание всем!» является предупредительным. Его цель — привлечь внимание населения, а также в последующем сообщить об аварии, катастрофе, стихийном бедствии или др.
В проверке автоматизированной системы никаких действий, кроме сохранения спокойствия, не требуется. -0-