Пока жара не вернулась, наслаждаемся комфортным летом: В Молдове мягкое тепло под 30 градусов, солнечно и без осадков

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 20 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 20 августа ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, слабый.

В северных районах республики воздух прогреется до — 23 — 26 градуса.

На западе страны будет — 24 — 26.

В восточных районах обещают — 25 — 27 градусов.

На юге столбики термометров поднимутся до — 26 — 29.

В Кишиневе будет — 25 — 28 градусов.

Не упустите возможности погулять, пока на улице комфортно.

Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.

Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).

В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.

Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).

Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.

ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).