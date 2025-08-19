Ричмонд
После отравления участников соревнований ГТО заведено дело

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО, информирует СУ СК РФ по Чувашии.

Иногородние участники всероссийских соревнований разместились для проживания в одной из гостиниц, где было организовано также их питание. После завтрака утром 18 августа 10 несовершеннолетних участников и трое взрослых обратились в медучреждения города Чебоксары с жалобами и признаками острой кишечной инфекции.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении санэпидправил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.

Точная причина заболевания участников фестиваля будет установлена после исследований.

Ранее в минздраве республики рассказали: все пациенты в состоянии средней степени тяжести помещены в стационар, 19 августа 3 взрослых и одного ребенка выписали. Управление РПН по Чувашии проводит эпидрасследование. Всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа и собрал 220 участников из 55 регионов РФ.