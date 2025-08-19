После отравления участников соревнований ГТО заведено дело

Иногородние участники всероссийских соревнований разместились для проживания в одной из гостиниц, где было организовано также их питание. После завтрака утром 18 августа 10 несовершеннолетних участников и трое взрослых обратились в медучреждения города Чебоксары с жалобами и признаками острой кишечной инфекции.