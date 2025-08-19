Белый дом: саммит на Аляске открыл путь для второй фазы переговоров по Украине

Саммит России и Соединенных Штатов, прошедший на Аляске 15 августа, открыл путь для для второй фазы переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Представители американской администрации также отметили, что контакты российской и американской делегации в рамках саммита, включая переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, были очень продуктивными.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Белого дома, что достижение мира на Украине было отдалено из-за политики экс-президента США Джо Байдена и его администрации.
