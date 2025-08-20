Ричмонд
В Перми для ремонта моста на год закроют движение по участку улицы Монастырской

Движение всех видов транспорта прекратят с 15 сентября.

Источник: Минтранс Пермского края

Минтранс Пермского края сообщил о временном прекращении движения всех видов транспорта на ул. Монастырской от ул. 25 Октября до ул. Горького. Движение прекратят на время выполнения работ по реконструкции автодорожного путепровода на железнодорожном перегоне «Пермь ІІ — Пермь I».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничения введут с 00:00 15 сентября 2025 до 00:00 1 ноября 2026 года. К выполнению работ приступит АО «Уралмостострой».

Краевое ведомство поручило департаменту транспорта администрации Перми обеспечить организацию движения городского пассажирского транспорта общего пользования с учетом прекращения движения транспортных средств.

В Перми рассказали о ремонте улицы Ленина от площади Гайдара до вокзала Пермь II.