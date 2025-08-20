В Перми для ремонта моста на год закроют движение по участку улицы Монастырской

Минтранс Пермского края сообщил о временном прекращении движения всех видов транспорта на ул. Монастырской от ул. 25 Октября до ул. Горького. Движение прекратят на время выполнения работ по реконструкции автодорожного путепровода на железнодорожном перегоне «Пермь ІІ — Пермь I».