Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США поставили точку в вопросе отправки войск на Украину: что сказали в Белом доме

Белый дом подтвердил, что США не намерены отправлять войска на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом подтвердил, что Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.

«Американские войска не будут размещены на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам», — заявила Кэролайн Ливитт на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что во время его президентства американские военные не будут находиться на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но помощь будет ограничена мерами, не связанными с прямым участием военных США в конфликте.

По словам главы Белого дома, поддержка Украины останется важной частью политики США, но без вовлечения американских солдат.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше