США поставили точку в вопросе отправки войск на Украину: что сказали в Белом доме

Белый дом подтвердил, что Соединённые Штаты не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.
«Американские войска не будут размещены на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам», — заявила Кэролайн Ливитт на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что во время его президентства американские военные не будут находиться на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но помощь будет ограничена мерами, не связанными с прямым участием военных США в конфликте.
По словам главы Белого дома, поддержка Украины останется важной частью политики США, но без вовлечения американских солдат.