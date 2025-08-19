США поставили точку в вопросе отправки войск на Украину: что сказали в Белом доме

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что во время его президентства американские военные не будут находиться на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но помощь будет ограничена мерами, не связанными с прямым участием военных США в конфликте.